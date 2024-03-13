Є інформація, що внаслідок удару безпілотниками пошкоджено щонайменше один літак ДРЛВ, з'ясували журналісти від джерела з ГУР МО.

Український дроновий удар по Таганрогу був результативним - пошкоджено російський літак A-50, призначений для дальнього радіолокаційного виявлення та управління.

Такою інформацією поділилося джерело NV з Головного управління розвідки українського Міністерства оборони. За словами співрозмовника, є інформація, що внаслідок удару пошкоджено щонайменше один ворожий A-50.

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Нагадаємо, українці вже знищили два російські літаки А-50. Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов наприкінці лютого говорив, що у РФ тепер залишилося тільки шість таких бортів.

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Раніше повідомлялося, що 9 березня українські дрони в Ростовській області РФ атакували місця в межах Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу ім. Г. М. Берієва, на території якого ремонтують літаки А-50. У мережі писали, що над містом були вибухи, а на території комплексу сталася пожежа.

На початку 2024 року британський прем'єр Ріші Сунак під час несподіваного візиту до Києва дав прогноз щодо війни українців проти росіян. За його словами, протистояння може бути довгим, але українська сторона переможе.

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