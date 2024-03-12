Атака українських безпілотників свідчить, що ЗСУ спроможні діставати стратегічні і захищені об'єкти в РФ.

Британські розвідники проаналізували атаку Збройних сил України по авіаційному комплексу у місті Таганрог, де ремонтують літаки А-50. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

Зокрема, 9 березня безпілотний літальний апарат Збройних сил України атакував місця в межах Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу ім. Г. М. Берієва у Ростовській області РФ.

Об'єкт у Таганрозі використовується для виробництва, оновлення, обслуговування і ремонту літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

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"Він має більш ширше стратегічне значення для Росії, оскільки обслуговує стратегічні бомбардувальники дальнього радіуса дії, вантажні літаки, і є випробувальним центром для літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління наступного покоління А-100", - відзначає розвідка.

При цьому, постійна присутність активної протиповітряної оборони довкола цього комплексу свідчить про його важливість.

"Досить імовірно, що втрата А-50 під час російських операцій значно погіршує ситуаційну обізнаність. На зображеннях пошкоджень, спричинених атакою, які поширювались в інтернеті, видно пошкодження двох великих будівель, пов'язаних з парком А-50, які використовувалися для укриття літаків в періоди суттєвого обслуговування", - повідомляє розвідка.

Після того, як минуло два тижні з втратою другого літака А-50, досить імовірно, що цим повітряним бортам незмінно заборонено літати для підтримки операцій у війні проти України.

"Ця атака демонструє, що українські операції досі можуть досягати стратегічно значущих цілей в Росії, навіть коли вважалося, що такі місця захищені, чи в повітрі, чи на суходолі", - наголошується у повідомленні.

Атака безпілотників на Таганрог - деталі

У мережі поширювалася інформація про низку вибухів в небі над Таганрогом та пожежу від уламків дронів у АНТК ім. Берієва, яку "швидко загасили". Зокрема, в ніч на 9 березня українські дрони літакового типу масовано атакували Бєлгородську, Курську, Волгоградську і Ростовську області РФ.

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський зазначив, що Таганрозький авіаційно-науковий комплекс ім. Берієва оснащував літаки Іл-76 обладнанням радіолокаційного виявлення. У контексті літаків А-50 та А-100 саме цей комплекс доводив усе обладнання до ладу і вмонтовув в літак.

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