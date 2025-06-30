З травня російські винищувачі не ризикують наближатися до українських морських безпілотників.

Російські винищувачі Су-30 бояться наближатися до українських морських дронів, тому почали використовувати проти них дорогі надзвукові протикорабельні ракети (ПКР) Х-31.

Як повідомив Militarnyi, відео застосування цих ракет розмістили російські Telegram-канали. На відео показано знищення трьох морських дронів ударом Су-30 із застосуванням ракет Х-31А/АД та барражуючих боєприпасів "Ланцет" в акваторії Чорного моря.

Видання підкреслило, що це перший відомий випадок застосування протикорабельних ракет для знищення українських морських дронів.

Відео дня

"Росіяни вже давно користуються винищувачами Су-30 для перехоплення українських морських дронів та катерів, однак раніше для цього використовувалися або гарматне озброєння, або касетні бомби", - написало видання.

Але після того, як у травні в акваторії Чорного моря морський дрон збив ворожий винищувач Су-30, російські літаки не ризикують наближатися до українських морських безпілотників та змушені витрачати коштовні надзвукові протикорабельні крилаті ракети.

Ситуація в Чорному морі

В кінці весни висока представниця Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила про плани створити центр безпеки у Чорному морі. Метою нового центру стане попередження про можливі загрози.

Ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ, капітан 1 рангу в запасі Андрій Риженко назвав стратегічне завдання України у Чорному морі

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