Поки Україна може гарантувати більш-менш безпечне судноплавство в межах невеликої акваторії Чорного моря.

Морські безпілотні катери, які нищать російську авіацію, наразі можуть працювати на великій території Чорного моря, але поки йдеться не за тотальний контроль, а за тактичні успіхи.

Стратегічне завдання – звільнення окупованих портів й узбережжя, розблокування судноплавства, сказав в етері телемарафону сказав ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ, капітан 1 рангу в запасі Андрій Риженко. Його попросили прокоментувати заяву про те, що підрозділи морських безпілотних систем можуть контролювати 90% акваторії Чорного моря.

Як пояснив експерт, казати про контроль такої площі Чорного моря наразі неможливо - військовий контроль передбачає постійний моніторинг відповідної території та максимальне обмеження противника у його діях. Водночас противник все ще блокує цивільне судноплавство, в тому числі у виключній економічній зоні України.

Відео дня

"Ми можемо гарантувати більш-менш безпечне судноплавство тільки в межах невеликої акваторії, яка поєднує порти Великої Одеси, район острова Зміїний, потім судна цим коридором йдуть під захистом суверенітету сусідніх країн, країн НАТО", - сказав Риженко.

Він позитивно оцінив те, що безпілотні катери можуть діяти на великій території, де захищають інтереси України. Вони можуть допомогти вирішити стратегічне завдання ЗСУ – звільнити окупований Крим.

"Наш прогрес в цьому плані, дійсно, дуже значний – на початку війни (у 2022 році – УНІАН) такого взагалі не було. Зараз треба, щоб тактичні перемоги, завдяки цим дронам, мали оперативні ефекти, та щоб це допомогло нам вирішити наше стратегічне завдання – звільнення захоплених ворогом морських акваторій та узбережжя", - наголосив експерт.

Ситуація в Чорному морі

Раніше ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ, капітан 1 рангу в запасі Андрій Риженко пояснив, що Сили оборони України не завдають ракетних ударів по кораблях Чорноморського флоту РФ, тому що одиниці, які є на озброєнні ЗСУ, наразі не здатні уразити рухливу ціль. Він пояснив, що ворог виводить кораблі з бази Новоросійська в Чорне море, в тому числі щоб виконати розосередження - щоб Силам оборони було складніше використовувати зброю проти них. Зокрема, такі ракети, як Storm Shadow або SCALP, стріляють по координатах – по нерухомих цілях.

Вас також можуть зацікавити новини: