Метою нового центру стане попередження про можливі загрози.

У Європейському Союзі планують створити центр морської безпеки в Чорному морі для спостереження потенційних загроз та захисту критичної інфраструктури. Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас, передає Bloomberg.

Вона наголосила, що метою нового центру стане раннє попередження про можливі загрози. За словами Каллас, така інформація буде також передаватися Україні та іншим чорноморським країнам за можливості.

Крім того, дипломат запропонувала організувати спеціальну зустріч міністрів ЄС з сусідніми країнами, аби обговорити посилення співпраці в регіоні.

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У Bloomberg додали, що такий крок свідчить про підвищений інтерес до регіону після початку війни РФ проти України.

Загроза для Європи з боку РФ - останні новини

Раніше голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко відповів, за скільки часу РФ буде готова напасти на Європу. За його словами, Росія зможе це зробити за 2-4 роки після завершення війни в Україні.

"За нашими прогнозами, які поділяють і європейські колеги, після закінчення бойових дій Росії знадобиться до 2-4 років, щоб відновити боєздатність. Якщо санкції скасують - процес переозброєння піде набагато швидше", - вважає Іващенко.

Він додав, що Росія готує наступ на країни НАТО, адже про це свідчить розширення армійських баз.

Водночас Reuters повідомляв, що генінспектор Бундесверу Карстен Бреєр встановив дедлайн для підготовки до війни з Росією. Зокрема він наказав переозброїти німецьку армію до 2029 року.

Крім того, Бреєр наполіг на поповненні запасів боєприпасів Німеччини та наказав країні підвищити цільові показники за всіма типами боєприпасів. Також пріоритетом є здатність Німеччини завдавати глибоких точних ударів, ефективно вражаючи цілі на відстані понад 500 кілометрів і далеко за лінією фронту.

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