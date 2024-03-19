ЗСУ змусили РФ ганяти судна з військовими вантажами по маршруту у 9 тисяч кілометрів.

Українські надводні дрони ускладнили забезпечення угрупування РФ у Сирії. Як повідомляє Defense Express, РФ наразі не ризикує возити Чорним морем озброєння до чи з Сирії й робить гак через Атлантику.

Йдеться, що сталося це, завдяки успішним атакам морських дронів-камікадзе. Зокрема, ЗСУ вдалося значно ускладнити РФ забезпечення свого угрупування у Сирії. Про це свідчать маршрути російських вантажних кораблів "Оборонлогистика": "Sparta IV" та "Ursa Major", які традиційно використовуються міноборони РФ з цією метою.

Як зазначає видання, раніше російські кораблі пересувалися з бази ВМФ РФ до сирійського порту Тартус коротким маршрутом - через Босфор та Чорне море. Довжина маршруту складала 2,5 тисячі кілометрів. Однак наразі кораблі прямують через все Середземне море, "обходять" навколо Європи по Атлантиці для того, щоб дістатися Балтійського моря за маршрутом близько 9 тисяч км.

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"Окрім того, ці судна йдуть з танкером "Yaz", а конвой, як мінімум у Середземному морі, супроводжував фрегат ЧФ РФ проєкту 11356Р "Адмірал Григорович", що повністю ліквідує всі сумніви у цілях таких конвоїв. Про це пише ItaMilRadar, який фокусується на відстеженні військової авіації та кораблів", - йдеться у публікації.

За даними авторів, такі зміни відбулись нещодавно, бо ще у липні 2023 року російські судна вантажились озброєнням у Новоросійську та йшли до Сирії. Наприклад, було зафіксовано завантаження судна "Sparta IV" артилерійськими системами, яке згодом попрямувало у Тартус.

Зазначається, що наразі, відповідно до даних MarineTraffic, "Sparta IV" та "Ursa Major" перебувають у Північному морі, пройшовши Ла-Манш. Портами прибуття для суден є Балтійськ у Калінінградській області РФ та Санкт-Петербург відповідно.

"Також варто розуміти, що окрім транспортування військових вантажів до Сирії ці російські судна цілком можуть і вивозити озброєння з Сирії", - акцентує Defense Express.

Знищення військових кораблів РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ, а також "досить багато" суден пошкодили. За словами експертів, на ходу в окупантів лише п'ять великих десантних кораблів.

Плетенчук підкреслив, що на сьогодні ініціатива боїв у Чорному морі належить Україні. Водночас за його словами, сьогодні досить складно прогнозувати, що очікує в поточному році. Оскільки не слід списувати з рахунків наявний корабельний склад Чорноморського флоту РФ. За словами Плетенчука, ворог адаптується до нових викликів й реагує на них.

Також військовий експерт Петро Черник оцінив майбутнє Чорноморського флоту РФ. За його словами, атаки на російські військові кораблі будуть тільки збільшуватися.

"У частині, що стосується флоту, то це дуже погані спроби зберегти обличчя. Там командувача флотом зняли, нового поставили. Але від перестановки доданків сума не змінюється - наші безпілотні ударні системи Sea baby та MAGURA - показали, що можуть доволі міцно заливати росіянам сала за шкіру. І в цій частині все буде тільки наростати", - розповів він.

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