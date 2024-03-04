"Борець" зазначив, що під час операції деякі дрони зазнали пошкоджень.

У травні 2023 року пошкоджень зазнав російський розвідувальний корабель "Іван Хурс". За ним кілька годин полювали українські надводні дрони "Магура".

Зазначається, що корабель-розвідник РФ виконував завдання за 120 кілометрів на північний схід від протоки Босфор.

"Іван Хурс" був наш перший вихід успішний. Але це дистанція понад 500 кілометрів. Операція була дуже складна. Місія за часом затягнулася через погані погодні умови. Зв'язок постійно зникав", - розповів керівник відділу безпілотних систем ГУР генерал із позивним "Борець" в інтерв'ю "Українській правді".

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За його словами, екіпаж російського корабля відстрілювався приблизно шість годин, через що деякі дрони зазнали пошкоджень, а в деяких просто закінчилося паливо.

"І під час зближення із судном, ось ми вже практично в метрах ста - і падає зв'язок. Ми нічого не бачимо, не керуємо дронами, екіпаж ворога починає відбивати атаку... Якось зв'язок повернули і годин шість, напевно, ходили за кораблем слідом, чекали, поки на борту закінчиться боєкомплект. Десь через дві години стало зрозуміло, що БК у них не закінчується. Ми його зустріли десь о пів на першу ночі, і десь до сьомої години ранку він відстрілювався. Поки його переслідували, то в деяких дронах уже й пальне закінчилося, бо відстані дуже великі. Деякі дрони були пошкоджені. Але ми-таки до нього дісталися", - підсумував боєць.

Атаки на кораблі РФ - головні новини

Від початку війни Україна вже потопила п'яту частину Чорноморського флоту Росії. Видання Bild повідомило, що навесні 2022 року "непереможний" ЧФ РФ налічував понад 70 кораблів. Водночас у Страткомі ЗСУ заявили, що ЗСУ вивели з ладу 33% бойових кораблів РФ у Чорному морі.

Одним з останніх знищено ракетний катер "Івановець". Його в ніч на 1 лютого атакували морські дрони.

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