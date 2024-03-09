Оскільки противник адаптується до нових викликів, нашому командуванню доводиться планувати атаки більш детально.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що на сьогодні ініціатива боїв у Чорному морі належить Україні.

"Сьогодні досить складно прогнозувати, що нас очікує в поточному році. Оскільки не слід списувати з рахунків наявний корабельний склад ворожого Чорноморського флоту. Ворог адаптується до нових викликів й реагує на них. Відповідно планувати нові операції з знищення ворожого флоту нам доводиться більш детально та злагоджено", - пояснив він в ефірі "Еспресо".

За словами Плетенчука, можна також говорити й про позитивну тенденцію дій українських захисників у Чорному морі. Речник ВМС наголосив, що кожне судно з військовим прапором буде законною ціллю.

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"Зокрема, можна констатувати, що ініціатива сьогодні на нашому боці. У цій справі ініціатива багато важить, оскільки зʼявляється можливість навʼязувати свої умови ведення бойових дій. Станом на зараз у нас це виходить, але ми маємо працювати й надалі. Оскільки, за словами командувача ВМС ЗСУ, кожне судно під військовим прапором у Чорному морі для нас є законною ціллю", - підсумував він.

Втрати російського флоту та посилення українського

Нещодавно Плетенчук заявив, що українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ, а також "досить багато" суден пошкодили. За словами експертів, на ходу в окупантів лише п'ять великих десантних кораблів.

При цьому президент України Володимир Зеленський повідомив, що протичовновий корвет "Іван Мазепа", який будується у Туреччині, вже цього року буде готовий служити Україні.

Україна вже готує екіпаж для корвету "Гетьман Іван Мазепа", який зараз будують в Туреччині для Військово-морських сил ЗСУ. На озброєнні ВМС в бригаді морської авіації застосовуються вироби турецького ВПК – славнозвісні "Байрактари".

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