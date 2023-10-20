Це сталося в районі Авіамістечка.

У окупованому Мелітополі українські партизани підірвали автівку російських загарбників-мародерів. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.

Він зазначив, що вибух, який вночі чули у місті, був результатом роботи мелітопольских партизанів. "Мінус авто з окупантами-мародерами. Вони регулярно відслідковували і грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву", - додав Федоров.

Голова міста відзначив, що підрив стався в районі Авіамістечка, коли російські загарбники вантажили награбоване в автівку.

Українське підпілля: останні новини

Нагадаємо, 13 жовтня українські партизани влаштували підрив російського потяга, який перевозив з окупованого Криму боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку - пошкоджену техніку та награбоване. Внаслідок вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз.

У Центрі національного спротиву повідомляли, що з початку цього року підпілля Запорізької області вчинило вже 10 успішних диверсій на залізниці.

Також російські окупанти скаржилися, що у Маріуполі військові часто помирають від загадкових зупинок серця. Вони вважають, що причиною такої смертності може бути отруєння.

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