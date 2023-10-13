Це вже десята успішна диверсія партизанів Запорріжя на залізниці в цьому році.

Сьогодні вранці мелітопольські партизани підірвали у окупованому місті потяг російських загарбників. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Мова йде про потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку: пошкоджену техніку, награбовану залізну руду, зерно та інше майно. Вибух пролунав о 7:40, відомо про пошкодження 150 метрів залізниці та тепловоза.

Загарбники оточили місце події, вони хочуть приховати факт диверсії та розшукати партизанів. "Партизани ж вже у безпеці та обіцяють ще більше таких вибухів у найближчому майбутньому. Нагадаємо, що це вже десята успішна диверсія на залізниці за 2023 рік, вчинена партизанами Запорізької області", - додали у ЦНС.

Відео дня

Тим часом Сили спеціальних операцій підтвердили, що підрозділ Руху опору відрізав окупантів від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку. Встановлюється додаткова інформація щодо російських втрат.

"Завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію. У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії РФ", - повідомляє прес-служба ССО у Telegram.

Україна перерізає логістику окупантів: останні новини

Як повідомляв УНІАН, днями було знищено міст на трасі між окупованими містами Горлівка - Ясинувата. У прес-службі Східного угруповання військ зазначали, що цією дорогою загарбники могли швидко перекидати необхідне.

Таким чином, підрив цієї траси став ще одним "дзвіночком", що тепер загарбникам стане складніше забезпечувати своє угруповання неподалік Бахмуту.

Вас також можуть зацікавити новини: