Іван Федоров зазначив, що за останній тиждень вбачається "масовий занепад духу у ворогів".

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, як зараз поводять себе росіяни на тимчасово окупованих територіях Запорізької області та що відбувається в Мелітополі та навколо міста.

В ефірі телемарафону він зазначив, що окупанти зневіряються та занепадають духом і в підтвердження цього "декілька ситуацій треба розглянути".

"Перш за все, ми бачимо останній тиждень, мабуть, масовий занепад духу у ворогів. У Токмаку було знайдено два рашисти застрелених, не на передовій, а в тилу. Також, ми знаємо, що в Мелітополі один з військових повісився, тому що не хотів виконувати ворожі накази. Ми бачимо тенденцію", - акцентував Федоров.

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Крім того, окупанти проводять фільтрацію та розшукують російських військових, які намагаються втекти з тимчасово окупованої території, перевдягнувшись у цивільний одяг.

"Вороги сьогодні влаштовують фільтрацію та шукають автівки, в яких сидять перевдягнені рашисти. Чому вони це роблять? Тому що рашисти не хочуть воювати. Вони перевдягаються в цивільне і намагаються втекти з тимчасово окупованої території",- пояснив Федоров.

Проте міський голова Мелітополя попередив, що такі випадки не потрібно сприймати, як свідчення того, що російські загарбники вже "біжать", але бажання воювати вони не мають.

"Мої слова точно не треба сприймати так, що ворог біжить з нашої території. Але настрій у ворогів саме такий - вони точно воювати не хочуть. Вони бояться того, що наразі відбувається", - підкреслив Федоров.

Також він розповів, як змінився підхід окупантів до мобілізації, яку вони проводять на тимчасово окупованих територіях.

"Ми бачимо, що дійсно мобілізація розпочалася, але вона не масова. Тому що ворог сьогодні намагається не змусити вступити до армії, а купити наших мешканців, щоб вони вступили до армії (РФ, - УНІАН). Вони пропонують укласти контракти, по 200 тис. рублів заробітну плату та 180 тис. рублів за підписання цього контракту. І це вони намагаються зробити в центрах занятості, відповідно, розсилають масово смс-повідомлення, що треба підписувати контракт. Але, звичайно, ніхто не йде", - акцентував Федоров.

Міський голова Мелітополя додав, що водночас на тимчасово окупованих територіях триває масовий переоблік цивільних мешканців і постановка на військовий облік. Тому є випадки, коли "забирають наших мешканців в полон, а потім їх знаходять на фронті, де їх змушують або рити окопи, або брати в руки автомат".

Війна в Україні - ситуація на Запоріжжі

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що російські загарбники масово заселяються в будинки місцевих жителів на території окупованої частини Запорізької області. Таким чином загарбники намагаються створити "живий щит" з цивільного населення перед ЗСУ. За його словами, наймасовіше заселення російськими загарбниками відбувається на відрізку від Токмака (Молочанська) до Роботиного (Новопрокопівки).

Також, російська армія створює нові укріплення у тилу та навколо тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, відчуваючи постійний натиск Збройних сил України.

28 вересня у ранковому зведенні Генштабу повідомлялось, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

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