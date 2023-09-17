Росіяни скаржаться, що це не перший випадок.

У окупованому російськими загарбниками Маріуполі лише за останні два тижні від раптової зупинки серця померли 11 військових.

Заяву російських пропагандистів опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. Вони посилаються на дані "Міністерства внутрішніх справ "ДНР" та Генерального штабу Збройних сил РФ.

Серед померлих - два російських офіцери. Повідомляється, що окупанти віком від 23 до 42 років померли від раптової зупинки серця.

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"Розтин показав, що проблеми із серцем були лише у трьох із них, причому серйозні - лише в одного. У зв'язку з тим, що це не перший випадок загадкових смертей наших військових у Маріуполі, поліція підозрює, що всіх 11 померлих могли отруїти. Зробити це могли диверсанти або місцеві так звані "ждуни", які чекають на прихід до міста України", - йдеться в повідомленні.

Російських окупантів труять в Україні

Нагадаємо, у серпні український спротив розповів про масове отруєння російських загарбників під час святкування "Дня ВМФ" у Маріуполі. Повідомлялося, що 17 окупантів перебували у важкому стані, ще двоє - померли.

Також російські ЗМІ розповідали історію дружини загарбника з Волгоградської області, який пішов добровольцем на злочинну війну. За її словами, він помер після того, як випив воду, яку йому запропонували на окупованих територіях.

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