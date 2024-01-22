Інформація про хід навчання льотчиків не оприлюднюється, оскільки тренування є дуже конфіденційними, каже Ігнат.

Українські пілоти вже літають в небі на багатоцілових винищувачах F-16 з інструкторами. Вони "напрацьовують" необхідну кількість годин.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у ефірі телемарафону. Він зауважив, що українські партнери "дуже-дуже конфіденційно" навчають наших пілотів, тому інформація про хід тренувань не оприлюднюється.

Водночас Ігнат підкреслив, що є чіткий план партнерів в рамках "авіаційної коаліції", до якої долучились навіть країни, що не мають на озброєнні F-16, але все ж готують авіаційних фахівців. І йдеться не лише про пілотів.

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"Процес іде. Льотчики літають вже в небі з інструкторами. Потрібно налітати певну кількість годин. Є фактор погодніх умов і того, що в усьому світі були певні вихідні", – прокоментував Ігнат.

Він нагадав про різдвяні свята, під час яких були надані вихідні дні інструкторам та іншим фахівцям, що задяні в навчаннях.

"Але це було недовго. Всі повернулися до роботи і продовжують те, що робили – навчатися у повітряному просторі. Я маю на увазі Данію та США, де інша група проходить підготовку. Не забуваємо і про Велику Британію. І про інших фахівців ми вже говорили. В різних країнах навчаються інші групи, які мають підготуватися обслуговувати ці літаки і керувати бойовими діями", – зауважив Ігнат.

F-16 для України: важливі новини

Днями міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що підготовка до першого повітряного удару з багатоцільових винищувачів F-16 йде за планом. Глава МЗС переконаний, що вже цього року у небі Україні будуть перші повітряні перемоги із застосування винищувачів F-16.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні перших 18 багатоцільових винищувачів F-16. Загалом Україна має отримати 42 винищувачі F-16 від Нідерландів.

6 січня представник Міністерства оборони Данії через датські ЗМІ розповсюдив заяву про те, що передача перших шести винищувачів F-16 Україні з боку Данії відбудеться не раніше другого кварталу 2024 року. Стверджується, що початково ці літаки планували передати ще до Нового року.

В Міноборони Данії стверджують, що саме Україна все ще не виконала низку умов для того, щоб українські ВПС могли повноцінно використовувати ці винищувачі. Однак які саме умови не виконала Україна – не уточнюється.

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