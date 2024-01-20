Він зазначив, що перевага у повітрі на лінії бойового зіткнення на підконтрольній Україні та окупованій території - це ключ до успіху операцій.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат детально розповів, як саме літаки F-16 зможуть змінити хід війни з Росією та у яких сферах Україна їх використовуватиме.

У інтерв’ю "Фокусу" він зазначив, що перевага у повітрі на лінії бойового зіткнення на підконтрольній Україні та окупованій території — це ключ до успіху операцій.

"Потрібно не 2-3 літаки, щоб досягти цього успіху. Зрозуміло, що потрібні літаки, які не будуть поступатися у тактико-технічних характеристиках російським літакам Су-35, які є основними противниками у повітрі сьогодні. Потрібні ті модернізації F-16, які зможуть протистояти такому противнику, які мають потужні радари, які можуть конкурувати з ними".

Він додав, що головне в літаку - бортове РЛС - це радар, щоб побачити противника, оскільки зараз ніхто не воює у ближніх повітряних боях, як у Другу світову.

Також, за словами Ігната, літаки F-16 зможуть відігравати важливу роль у захисті від ракет та дронів. "Звичайно, балістичні ракети F-16 не зіб’є, жоден літак не зіб’є балістику. А ось крилату ракету і дрони - до снаги. Це літак створений, щоб бути частиною протиповітряної оборони і активно застосовуватися. Нині наші льотчики намагаються зробити це на МіГ-ах та Су-шках радянських 80-х років ще, які не модернізовані. Але це надзвичайно складне завдання. F-16 будуть робити це ефективніше", - розповів Ігнат.

Крім того, він додав, що F-16 допоможе знищити Кримський міст, по якому йдуть стратегічні поставки - вода, їжа, одяг, амуніція, боєприпаси, пальне, зброя – для російської армії.

"Ви бачите, скільки у росіян щодня знищується на полі бою різної техніки. І їм це все треба поповнювати… І тому знищувати логістику - оці бази невеликі, польові пункти управління, склади боєприпасів - оце все можна знищити високоточним ударом з літаків. Літак має великий спектр озброєння і може завдавати ворогу болючих ударів по таких цілях", - зазначив речник ПС.

Ігнат додав, що для того, щоб закінчити війну, Україні потрібна високотехнологічна далекобійна зброя у великій кількості, така як ракети ATACMS, Taurus, Storm Shadow.

"Нам важливо мати кількість, щоб бити ворога ефективніше. Тоді це буде серйозна допомога нашим побратимам з Сухопутних військ. Ми розуміємо, в яких умовах вони зараз воюють на фронті… Тому авіаційна підтримка дуже важлива… це і завдання ударів на далеких підступах, щоб зменшити постачання ворожих боєприпасів і логістики", - зауважив Ігнат.

Зброя для України

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що пріоритет України у війні на цей рік - отримати перевагу у повітрі над Росією. Також міністр додав, що з метою перемоги України у війні в додачу до літаків треба надати далекобійні ракети, дрони та системи радіоелектронної боротьби.

Також Кулеба повідомляв, що підготовка до першого повітряного удару з багатоцільових винищувачів F-16 йде за планом і висловив переконання, що вже цього року у небі Україні будуть перші повітряні перемоги із застосуванням цих винищувачів.

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