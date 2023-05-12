Зокрема, нанесені удари по бронеавтомобілю "Тигр", РСЗВ "Град", двом "Камазам", ПТРК та живій силі ворога.

Українські спецпризначенці нанесли низку ударів FPV-дронами по ворожій техніці та особовому складу росіян.

Внаслідок ударів ліквідовано ворожу техніку та військових, повідомили в СБУ.

"Спецпризначенці СБУ влаштували "небесну кару" окупантам з допомогою FPV-дронів. Наші бійці працюють на найгарячіших напрямках, щодня відправляючи російських загарбників разом з їхньою військовою технікою на "концерти Кобзона", - зазначили в СБУ.

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Так, спецпризначенці повідомили ураження ворожої техніки та живої сили противника.

Зокрема, нанесені удари по бронеавтомобілю росіян "Тигр" разом з екіпажем, реактивній системи залпового вогню "Град", двом "Камазам" та протитанковому ракетному комплексу.

Знищення російських окупантів

Українські захисники продовжують щоденно ліквідовувати сотні російських загарбників. Так, лише за добу, 11 травня, знищено близько 750 російських окупантів та кілька десятків одиниць ворожої техніки.

З 24 лютого 2022 року на війні в Україні росіяни втратили близько 197 тис. 670 своїх військових та зокрема понад 3,7 тис. танків, майже 7,3 тис. бойових броньованих машин, понад 3 тис. артилерійських систем, майже 560 реактивних систем залпового вогню, понад 300 літаків та майже 300 гелікоптерів.

За даними українського Генштабу російські терористи продовжують кидати основні сил для атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Лише протягом минулої доби українські захисники та захисниці відбили там 44 атаки ворога та завдали окупантам значних втрат.

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