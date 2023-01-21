Олексій Резніков заявив про "оптимістичній прорив" у питанні танків Leopard 2.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські танкісти розпочнуть навчання на німецьких танках Leopard 2, хоч оголошень про їх надання ще не було.

"Маємо прорив - це можливість для країн, які володіють "Леопардами", починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися", - сказав Резніков в інтерв’ю Українській службі "Голосу Америки".

Він додав, що має надію, що Німеччина "у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків".

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"Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні [українських] екіпажів програми на "Леопардах 2", - сказав міністр.

За словами Резнікова, домовленостей про навчання було досягнуто завдяки "танковим" ініціативам - Польщі щодо "Леопадрів" та Британії щодо Challenger.

Танки Leopard для України: подробиці

20 січня міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін закликав учасників засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8") не сповільнювати темпи підтримки України. Міністр оборони США заявив, що Росія здійснює перегрупування, вербування і намагається переоснащувати свої війська.

Водночас Остін заявив після засідання, що рішення про надання Україні німецьких основних бойових танків Leopard немає, як і американських танків M1 Abrams.

Напередодні в Бундестазі не підтримали пропозицію консерваторів проголосувати за постачання танків Leopard до України. Питання передали до Комітету із закордонних справ для подальшого обговорення.