Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Українські війська мають успіх у наступі південніше Бахмута, - у районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області. ЗСУ завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, Сили оборони України також продовжують ведення наступальної операції на Мелітополському напрямку та завдають окупаційним військам значних втрат.

За інформацією Ковальова, українські оборонці продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Потивник вів безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області.

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"Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій", - зазначив Ковальов.

Крім того, за його словами, ворог здійснив невдалі спроби наступальних дій у районі Малої Токмачки та Вербового Запорізької області, де зазнав значних втрат як у живій силі, так і в техніці.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські військові за минулу добу, 13 вересня, ліквідували 620 російських окупантів. Таким чином, загальні бойові втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення складають близько 270970 осіб.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, також вчора було знищено майже сотню одиниць різноманітної військової техніки росіян, майже пів сотні дронів. Також у списку є новачок - підводний човен.

Своєю чергою Сили оборони півдня інформували, що за добу у їх зоні відповідальності українські захисники знешкодили понад 30 російських загарбників і кілька десятків одиниць їхнього озброєння та техніки. Наразі обстановка там залишається напруженою, триває контрбатарейна боротьба.

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