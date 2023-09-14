Також знищено російський польовий пункт боєпостачання.

За добу українські захисники та захисниці на південному фронті знешкодили ще понад 30 російських загарбників і кілька десятків одиниць їхнього озброєння та техніки. Наразі обстановка там залишається напруженою, повідомляють Сили оборони півдня України. На цій ділянці триває контрбатарейна боротьба.

Так, впродовж минулої доби українські військові ліквідували на півдні ще 31 окупанта та знищили чотири ворожих танки, бойову машину піхоти "’БМП-3", реактивну систему залпового вогню на тягачі, дві гармати, вісім безпілотників типу "Shahеd-136/131", станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", п’ять одиниць автомобільної техніки, чотири човни та одну одиницю інженерної техніки. Також знищено польовий пункт боєпостачання.

Уточнюється, що наразі корабельне угруповання росіян налічує 13 суден, з яких 12 в Чорному та одне в Азовському морях. На бойовому чергуванні перебуває один надводний ракетоносій, споряджений до 8 крилатих ракет типу "Калібр".

Відео дня

Удари росіян по українцях

Водночас, росіяни продовжують завдавати ударів по мирних населених пунктах півдня країни. Зокрема, вночі ворог вдався до чергової дронової атаки безпілотниками "Shahed-131/136" - над Миколаївщиною знищено 8 дронів-камікадзе. За даними військових, влучань не допущено.

Крім того, росіяни шістьма керованими авіабомбами вдарили у район населених пунктів Одрадокам’янка та Придніпровське. Внаслідок чого було поранено двох цивільних та пошкоджено п’ять приватних будинків.

Також впродовж доби російські окупанти здійснили понад 90 артилерійських обстрілів Херсонського та Бериславського районів з використанням понад 470 снарядів. Через ворожі терористичні атаки загинуло двоє цивільних, серед яких 7-річний хлопчик. Також поранень зазнали шестеро людей, серед яких 14 річний хлопець - він у важкому стані.

В результаті удару також зруйновано приватний будинок, щонайменше п’ять будинків пошкоджено. Також уражено навчальний заклад, крамницю, автівку швидкої медичної допомоги.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше у прокуратурі повідомили, що росіяни після опівночі обстріляли село Новодмитрівка з артилерії. Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території, де у той час перебував загиблий хлопчик. Його старшого брата ушпиталили у важкому стані. Поранення отримали й сусіди, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь.

Впродовж минулої доби українським оборонцям вдалося ліквідувати ще 620 російських окупантів і майже 150 одиниць різноманітної військової техніки росіян. Також у списку знищеної ворожої техніки з’явився новий пункт - підводний човен.

Відтак, з 22 лютого 2022 року Росія втратила в Україні вже 270 тисяч 970 своїх військових та понад 36,7 тисяч одиниць техніки та озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини: