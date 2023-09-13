При цьому російські окупанти постійно шукають слабкі місця в українській обороні.

ВСУ просуваються у селі Кліщіївка і там ще тривають бої.

Про це повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, передаючи радіо Свобода. "У Кліщіївці у нас просування. Однак ще рано говорити про те, що ми повністю закінчили там операцію, тривають бойові дії. Крім цього, є успіхи в напрямку населеного пункту Андріївка, Бахмут і Курдюмівка. Ми маємо там успіх", - підкреслив Євлаш.

При цьому він зазначив, що в районі села Оріхово-Василівка армія РФ тримає близько 50 тис. військових, більше 120 реактивних систем і 150 артилерійських систем, більше тисячі броньованих машин, 2500 тис. танків.

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"Постійні подібні атаки противника зараз відбуваються біля Оріхово - Василівки на північному фланзі Бахмута, що свідчить про те, що противник все ще намагається шукати слабкі місця в нашій обороні", - розповів про ситуацію Євлаш.

Війна в Україні: Новини

Росіяни почали посилювати "третю лінію" укріплень на окупованій частині Запорізької області.

А 11 вересня речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що оборонні споруди ворога на другій та третій лінії оборони загарбників не такі міцні, як на першій лінії, не так щільно заміновані.

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