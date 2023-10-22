Састини російського 247-го повітряно-десантного (ВДВ) полку (7-ї дивізії ВДВ) відступили на кілька сотень метрів у бік Новофедорівки.

Українські війська відкинули російські сили із західної околиці Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на українського військового оглядача Костянтина Машовця. 21 жовтня українські війська продовжили контрнаступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Російські військові блогери стверджували, що українські війська продовжували наступ на лінії Роботине-Копані та Роботине-Новопрокопівка. Відомий російський воєнкор стверджував, що українські сили просунулися на захід від Новофедорівки (21 км на південний схід від Оріхова) і знаходяться на відстані 6 кілометрів від населеного пункту.

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За даними Машовця, частини російського 247-го повітряно-десантного (ВДВ) полку (7-ї дивізії ВДВ) відступили на кілька сотень метрів у бік Новофедорівки.

Натомість в міноборони РФ стверджують, що окупанти відбили три українські атаки поблизу Вербового (10 км на схід від Роботиного).

Інший відомий російський військовий блогер стверджував, що українські сили проводили механізовані штурми вздовж лінії Роботине-Новопрокопівка (до 2 км на південь від Роботиного) за підтримки до 10 танків і бойових броньованих машин.

Російські сили здійснили наземні атаки на заході Запорізької області, але не реалізували жодного підтвердженого наступу. 21 жовтня Машовець заявив, що російські війська контратакували на захід від Вербового і просунулися на 200 метрів у сусідній лісовій зоні. Натомість частини російського 108-го полку ВДВ (7-ї дивізії ВДВ) наступали в районі Новопокровки (16 км на південний схід від Оріхова) у бік Малої Токмачки (9 км на південний схід від Оріхова).

Російські джерела стверджували, що бої тривають уздовж лінії Роботине-Копані (до 5 км на північний захід від Роботиного). Машовець припустив, що російський 104-й полк ВДВ (76-та дивізія ВДВ) можуть бути надто деградованим, щоб перешкодити просуванню українців у бік Новопрокопівки.

Ситуація на Запоріжжі

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нещодавно повідомлялося, що ЗСУ змогли просунутися біля Роботиного на відстань від 100 до 600 метрів. Росіяни чинять запеклий опір, але їхню оборону вдається ламати.

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