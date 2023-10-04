Українські військові продовжують закріплюватися на займаних рубежах і продовжують виснаження ворога.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію у Запорізькій області і змогли просунутися біля Роботиного на відстань від 100 до 600 метрів. Про це речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун сказав в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини".

"Ми мали частковий успіх в районах західніше від Роботиного Запорізької області. Там наші воїни завдають окупаційним військам втрат у живій силі і техніці. Продовжують закріплюватися на займаних рубежах і продовжують виснаження ворога на тому напрямку. На визначених напрямках ми просунулися від 100 до 600 метрів", - сказав Штупун.

Речник зазначив, що на Мелітопольському напрямку Сили оборони України потроху тиснуть на ворога.

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"За останні три доби здалося в полон 25 російських окупантів. Але ворог не здається і намагається відновити втрачене положення. Зокрема, західніше Вербового і на південний схід від Малої Токмачки. Ворог кидає певні резерви на штурми. Також фіксується те, що на штурми ворог кидає вже й еліту - десантні війська. Але зазнає втрат", - відзначив Штупун.

Як повідомляв УНІАН, на Таврійському напрямку за добу втрати російських загарбників перевищили 250 осіб.

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