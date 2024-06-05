Зафіксовано від ранку вже понад 80 атак, бої наразі тривають зокрема біля Вовчанська, Невського, Сокола.

Ворог не припиняє атакувати вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи зусилля на Куп’янському і Покровському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації щодо ситуації на фронті станом на 19.30 вечора 5 червня.

Зазначається, що на цей час загальна кількість ворожих наступальних та штурмових дій вже зросла до 81.

На Харківському напрямку російські загарбники сьогодні п’ять разів намагалися вибити наших воїнів з позицій. Чотири ворожі атаки українські захисники успішно відбили, одна, у районі Вовчанська, - триває. Противник за сьогодні втратив на напрямку 114 осіб живої сили. Українські захисники знищили броньовану машину, гармату, сім БпЛА, шість одиниць спецтехніки та чотири ворожих склади з боєприпасами.

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Окупанти не полишають спроб тиснути на оборону українських захисників на Куп’янському напрямку. Намагаються покращити свої позиції в районах Дружелюбівки і Чернещини – тривають бойові дії. Загалом, на напрямку відбулось 12 штурмових дій. 10 атак вже відбито. Станом на зараз ворог втратив 86 осіб вбитими та пораненими, знищено три російських бойових броньованих машини та автомобіль.

На Лиманському напрямку ворог сьогодні провів 7 атак. Зараз продовжує тиснути у Серебрянському лісі – там тривають бойові дії у чотирьох локаціях. Ще один бій точиться біля Невського.

"Покровський напрямок залишається найгарячішим. На цей час кількість ворожих атак тут зросла до 19. Найактивніше російські терористи продовжують тиснути у районі Сокола", - інформує Генштаб.

За офіційними даними, ворог тут зазнаює втрат у живій силі – за сьогодні це вже 354 особи. Окрім того, українські воїни знищили танк, три ББМ, сім гармат, наземний дрон та автомобіль. Пошкоджено ще 13 одиниць різної військової техніки загарбників.

На Оріхівському напрямку ворог тисне у районах Малої Токмачки і Щербаків – за сьогодні відбито вже п’ять ворожих атак.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала, зазначає Генштаб.

"Підрозділи Сил оборони мужньо стримують спроби окупантів просуватися у глибину території України, завдають ворогу вогневого ураження", - мовиться у повідомленні.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Сьогодні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що виїхав у райони активних бойових дій на Харківському та Купянському напрямках.

Він розповів, що наразі ворог зосереджує основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках. Крім того, окупанти продовжують штурмувати позиції Сил оборони України в районі Вовчанську та на підступах до Часового Яру.

При цьому на інших напрямках ворог проводить наступальні дії з метою розтягування лінії активного фронту.

Як зазначив Сирський, ситуація на Харківському та Купянському напрямках є складною, але водночас є всі шанси змінити обстановку на свою користь.

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