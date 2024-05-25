Операція щодо цього танка тривала кілька місяців.

Воїни 225 окремого штурмового батальйону змогли захопити новітній російський танк Т-90 "Прорив 3".

Як повідомили у прес-службі бригади, підбитий танк вдалося забрати лише з шостої спроби. Відтягнути "трофей" із поля бою українські військові намагалися протягом чотирьох місяців, зазначили у батальйоні. Для проведення операції залучалися мінометники, піхотинці, зв'язківці, танкісти, оператори дронів.

Інші підрозділи зробили 12 спроб протягом восьми місяців, щоб вивезти Т-90 "Прорив 3", але вони не увінчалися успіхом. Танк передали для досліджень у Головне управління розвідки Міноборони. Він "непогано зберігся" і мав лише дірку у двигуні.

Т-90М - що відомо про "Прорив 3"

Танк Т-90М - новітня модифікація Т-90, випущена у кількості близько ста одиниць. Росіяни замінили стару башту на новий бойовий модуль, встановили модернізовану гармату, керовану зенітну установку, покращену систему гасіння вогню.

Вн обладнаний автоматичною системою перемикання передач, оснащений приладом нічного бачення і камерою заднього виду.

Втрати РФ - актуальні дані

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України за минулу добу знищили 1140 російських окупантів, і загальні ворожі втрати перетнули "ювілейну" позначку у 500 тисяч.

За даними Генштабу, найгарячішою залишається ситуація на Куп’янському, Покровському, Краматорському і Харківському напрямках.

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