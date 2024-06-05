Головнокомандувач ЗСУ доповів про складну ситуацію в Харківській області.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у районі активних бойових дій на Харківському та Купянському напрямках, повідомив він у Telegram-каналі.

Так, за словами Головнокомандувача, наразі ворог зосереджує основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках. Крім того, окупанти продовжують штурмувати позиції Сил оборони України в районі Вовчанську та на підступах до Часового Яру.

"На інших напрямках ворог проводить наступальні дії з метою розтягування лінії активного фронту, сковування наших військ та недопущення перекидання їх на інші ділянки ведення бойових дій. В цілому ситуація залишається складною внаслідок високої інтенсивності бойових дій та широкого використання противником бронетехніки, застосування значної кількості керованих авіаційних бомб", – написав Сирський.

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Зокрема, на Харківському напрямку ворог намагається просуватися на напрямку Глибоке - Липці. Однак, зазнає помітних втрат та не має успіху.

"У Вовчанську наша головна задача на цьому етапі стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення наших територій", – розповів Сирський.

Він також додав, що складною залишається ситуація в районі Куп'янська, де окупанти наманаються прорвати оборну наших військ відразу з двох напрямків. За словами Сирського, головною задачею для українських захисників тут є зупинити ворога та змусити його перейти до оборони.

"Моя задача забезпечити цей напрямок достатньою кількістю боєприпасів та боєздатними резервами, що дозволить значно зміцнити оборону. Попри всю складність ситуації, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь. І сили оборони роблять для цього все можливе", – заявив Сирський.

Ситуація на фронті залишається складною: важливі новини

Напередодні речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що РФ може спробувати прорвати українську лінію оборони на Покровському напрямку під час літньо-осінньої наступальної кампанії.

Натомість, Сили оборони продовжують завдавати РФ відчутних втрат на Харківському напрямку. Так, за інформацією німецького військового оглядача BILD Юліана Репке, ЗСУ різко змінили тактику і почали завдавати ударів вглиб російської території американськими ракетами.

Тим часом РФ намагається вберегти Кримський міст від ударів Сил оборни України. За словами речника Сил оборони півдня України Дмитра Плетенчука, останнім часом окупанти посилюють захист незаконно побудованого Кримського мосту, зокрема, старими баржами.

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