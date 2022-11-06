За його словами, це пов'язано не тільки з бажанням Путіна захопити Донецьку область, а й з війною за вплив у самій Росії.

Російські окупанти намагаються захопити 4 міста на сході України - Бахмут, Соледар, Мар'їнку та Авдіївку.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що вони залишаться найгарячішими точками на фронті через політичні ігрища президента РФ Володимира Путіна та власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

"Бахмут, Соледар, Авдіївка, Мар'їнка - це ключові міста для окупантів. Там, на мій погляд, зійшлись кілька поганих для нас факторів. Перший - це політична воля Путіна захопити Донецьку область. Друге - особисті амбіції Пригожина, який хоче довести, що він кращий, ніж генштаб РФ. Це стосується і перерозподілу сфер впливу довкола Путіна. І Пригожин хоче показати, що приватна військова компанія під його керівництвом воює набагато ефективніше, ніж Збройні сили РФ під командуванням генерального штабу РФ", - пояснив Жданов.

Відео дня

За словами експерта, атаки на цих напрямках шокують своєю інтенсивністю.

"Тому це будуть на мій погляд найгарячіші точки фронту. Бо як казав наш генерал Залужний, там відбувається до 80 атак за діб. Наскільки я знаю є проблеми навіть з перезаряджанням набоїв. Наші війська не встигають перезаряджати, настільки інтенсивними є атаки", - додав експерт.

Ситуація на Донбасі

Як раніше повідомляв УНІАН, поблизу Бахмута тривають найзапекліші бої на фронті. За даними Генштабу ЗСУ і міжнародних військових аналітиків, РФ перебільшує свої успіхи на цьому напрямку. 24 жовтня стало відомо, що українські сили відбили бетонний завод на східній околиці Бахмута.

Російська Федерація стягнула під Бахмут всі можливі військові підрозділи, які будують лінію оборони, бо бояться наступу Сил оборони України. Чисельні втрати у окупантів фіксуються фактично щоденно.

Раніше в Міністерстві оборони України оприлюднили відео з позицій українських військових під Бахмутом Донецької області.

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