Українська піхота кілька місяців утримує позиції біля Бахмута під шквальним вогнем російських окупантів.

У Міністерстві оборони України оприлюднили відео з позицій українських військових під Бахмутом Донецької області.

Кадри, немов часів Першої світової, опубліковані у Twitter Міноборони України.

"Ні, це не кадри з нового фільму Сема Мендеса про битву під Верденом, або на Соммі. Йдеться про окопи у Бахмута Донецької області, які українська піхота кілька місяців утримує під шквальним вогнем окупантів", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Нагадаємо, що напередодні ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що останніми днями тривають активні бойові дії на різних напрямках. Найважча ситуація зберігається на Бахмутському напрямі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Ворог зосередився на захопленні Бахмута-Краматорська. Протягом попередньої доби українські військові вчергове відбивали атаки противника на Іванград. Попередньо у британській розвідці повідомляли, що окупанти наблизилися на південь від Бахмута.

Як розповів радник ОП Олексій Арестович, повідомлення російських пропагандистів про нібито взяття під контроль низки населених пунктів на Бахмутському напрямку не відповідають дійсності. Це українські військові досить успішно провели контратаку.

Своєю чергою Генштаб ЗСУ звітує, що смертність серед поранених російських військовослужбовців сягає 50%.

Вас також можуть зацікавити новини: