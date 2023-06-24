Окрім цього, українські захисники знищили російський ударний вертоліт Ка-52 і сім розвідувальних безпілотників.

Українські військова авіація упродовж минулої доби завдала 13 ударів по позиціях російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 24 червня. Підрозділи ракетних військ і артилерії також успішно "наваляли" загарбникам.

"Протягом минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 15 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 5 засобів протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

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Окрім цього, українські захисники знищили російський ударний вертоліт Ка-52 і сім розвідувальних безпілотників.

Водночас, росіяни протягом минулої доби застосували проти України 14 крилатих ракети Х-101/Х-555, 3 дрони "Shahed" і 4 зенітні керовані ракети з комплексу С-300. Останні були спрямовані на Запоріжжя.

"Силами та засобами протиповітряної оборони 14 ракет і 2 дрони було знищено", - зазначили в Генштабі.

Крім того, окупанти завдали 51 авіаційний удар і здійснили 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого постраждали цивільні.

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Як повідомляв УНІАН, на Таврійському напрямку українські військові ліквідували ще понад три роти російських окупантів і понад півсотні одиниць їхньої техніки. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони цього напрямку за добу виконали 1344 вогневі завдання.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський також розповів, яку саме техніку окупантів вдалося знищити на південному напрямку. Він додав, що було знищено 6 складів боєприпасів ворога.

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