Сили оборони протягом доби виконали 1 тис. 344 вогневі завдання.

На Таврійському напрямку українські військові ліквідували ще понад три роти російських військових та понад півсотні одиниць їхньої техніки.

Як повідомив Об'єднаний прес-центр Сил оборони таврійського напрямку, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони цього напрямку протягом доби виконали 1 тис. 344 вогневі завдання. Зокрема, зазначається, що йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше трьох рот. Знищено 51 одиницю військової техніки противника. Досі залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України", - йдеться у повідомленні.

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В прес-центрі поінформували, що на Таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Авдіївському напрямку, а також відзначається веденням активної оборони на Новопавлівському, Времівському та Оріхівському напрямках.

Втрати окупантів - останні новини

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з початку війни склали 223 тис. 330 осіб, зокрема, тільки за минулу добу ЗСУ ліквідували 680 загарбників. Також було знищено чотири ворожі танки, 15 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, три засоби ППО та дев'ять БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Вночі знищено також 13 ворожих крилатих ракет, більшість з них ліквідовані в Хмельницькій області.

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