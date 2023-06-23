На Таврійському напрямку є відчутні успіхи Сил оборони та просування вперед.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про те, яку техніку окупантів вдалося знищити сьогодні на південному напрямку.

Як повідомив Тарнавський у своєму Телеграм-каналі, на Таврійському напрямку є відчутні успіхи Сил оборони та просування вперед.

Зокрема, знищено 3 танки, 14 ББМ (БМП, МТЛБ), БпЛА "Supercam", БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Merlin", 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", 3 гармати 2С5 "Гіацинт-С", 3 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон", 2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б".

Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога.

Тарнавський також нагадав, що за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше трьох рот, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1344 вогневих завдань.

Втрати ворога - що відомо

Як повідомляли у Генштабі, українська авіація за сьогодні завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу російських військ. Уражені чотири райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, два засоби радіоелектронної боротьби та один засіб протиповітряної оборони.

Загалом втрати окупантів з 24 лютого минулого року вже перевищили 223 тисячі. Також Росія втратила в Україні не менше 4017 танків, 7798 бойових броньованих машин, 3985 артилерійських систем.

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