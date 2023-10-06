Зокрема, захисники України не дали російським окупантам відновити втрачені позиції на Бахмутському напрямку.

Незважаючи на значні втрати, Росія не відмовляється від планів щодо повної окупації території України. Але наші Сили оборони відбили атаки російських загарбників на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Зазначається, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.

Зокрема, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Подоли, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема Кам’янка, Дворічна, Берестове, Кислівка, Іванівка Харківської області.

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Крім того, на Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 5 атак ворога в районі східніше Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Піски-Радьківські Харківської області, Білогорівка Луганської області та Спірне, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

При цьому, на Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі південніше Андріївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Хромове, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Також, на Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

Водночас, на Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили близько 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомихайлівка та Костянтинівка. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаки ворога в районі населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Старомайорське Донецької області та північніше Приютного Запорізької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Урожайне, Сторожеве Донецької області.

До того ж, на Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі північно-східніше Новопрокопівки. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Мала Токмачка. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Полтавка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Антонівка та Херсон.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, раніне в Генштабі повідомили про успіхи українських військових неподалік нещодавно звільненої Андріївки, що під Бахмутом.

За словами прес-офіцера третьої окремої штурмової бригади Олександра Бородіна, біля Бахмута ініціатива на боці Сил оборони, є обережне просування. Він додав, що ворог став частіше застосовувати авіацію для ударів по звільнених населеним пунктах.

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