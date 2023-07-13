При цьому, російські окупанти завдали 46 авіаційних ударів та здійснили близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Сили оборони України завдали нових нищівних ударів по позиціям російських окупантів. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Авіація сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та 2 по зенітно-ракетних комплексах противника", - йдеться у зведенні.

Крім того, підрозділи українських ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби противника.

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При цьому, російські окупанти завдали 46 авіаційних ударів та здійснили близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"На жаль, постраждали мирні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура", - сказано у зведенні.

Атаки РФ - деталі

Вночі Росія здійснила чергову атаку на Україну. Українські військові збили усі 20 запущених іранських дронів та дві крилаті ракети "Калібр".

Як повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, вчора, 12 липня, російські окупанти тероризували правобережжя масованими вогневими ударами.

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