Більшість безпілотників атакували Київщину, де й була збита значна частина ударних дронів

Вночі Росія здійснила чергову атаку на Україну. Українські військові збили усі 20 запущених іранських дронів та дві крилаті ракети "Калібр".

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, цієї ночі росіяни атакували Україну шахедами, крилатими ракетами та балістичною ракетою Іскандер-М, яку ворог запустив з окупованого Криму.

"Зафіксовано було ударні БПЛА типу Shahed 131/136 з двох напрямків: з Приморськ-Ахтарського - з півдня - та з півночі - цього разу це Курський напрямок…", - сказав він.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, більшість безпілотників атакували Київщину, де й була збита значна частина ударних дронів. Загалом вночі українські військові знищили усі 20 запущених росіянами іранських шахедів.

Нічна атака на Україну

Як відомо, уже третій день поспіль Росія атакує Київ "шахедами". Цієї ночі ППО над столицею знищила близько десятка ворожих цілей.

Водночас, у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста зафіксовані випадки падіння уламків.

Попередньо, є пошкодження житлових будинків, двоє поранених та один загиблий.

Крім того, у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили про збиття вночі ворожого безпілотника над областю.

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