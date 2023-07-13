Серед постраждалих – літнє подружжя у Херсоні, будинок якого спалахнув через влучання снаряду.

Як повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, вчора, 12 липня, російські окупанти тероризували правобережжя масованими вогневими ударами.

"Противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації…", - розповів посадовець.

Також удари по мирному населенню завдавались з станкових протитанкових гранатометів, бойових машин піхоти та ударними безпілотниками. Зокрема, по Херсону ворог випустив понад три десятки снарядів.

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Прокудін наголошує, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів. Через це дві людини загинули, ще троє цивільних дістали поранення.

За даними очільника ОВА, зокрема, у Херсоні постраждало літнє подружжя. В їхньої оселі через обстріл сталася пожежа, після ліквідації якої в помешканні знайшли 81-річного загиблого. Поранення отримала 82-річна дружина пенсіонера.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, на тимчасово окупованому лівобережжі російські загарбники повертаються до позицій, які покинули через затоплення, яке сталося після підриву дамби Каховської ГЕС.

Російські військові посилили обстріли правобережжя, руйнують житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Так, 11 липня вони завдали удару з "Градів" по Софіївці Станіславської громади. Там загинула жінка, також були поранені.

У Генічеську на окупованій Херсонщині російські загарбники погрожують місцевим без російських паспортів депортацією до Сибіру та конфіскацією усього майна.

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