Екіпажі вже повертаються додому.

Українські військові завершили свої навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії. Як повідомляє видання The Guardian, ці танки і навчені екіпажі прибудуть до України до весняного контрнаступу.

"Дійсно надихає спостерігати за рішучістю українських солдатів, які завершили навчання на британських танках Challenger 2 на британській землі. Ми продовжуватимемо підтримувати їх і робити все можливе, щоб підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив британський міністр оборони Бен Уоллес, котрий, до речі, минулого тижня відвідував полігони, де навчалися українські військові.

Танкісти перебувають на навчаннях з другої половини січня. Вони прибули до Англії після того, як прем’єр-міністр Ріші Сунак став першим європейським політиком, який оголосив про передачу танків. У британському Міноборони не розповіли, де саме наразі знаходяться Challenger 2 для України.

Відео дня

Екіпажі проходили навчання, зокрема керуванню цих машин, командуванню, водінню та роботі в команді. У Міноборони зазначили, що українські танкісти здивували своїми навичками.

"Для команди центру бойових маневрів було честю провести це навчання для наших українських партнерів. Ми всі були надзвичайно вражені продемонстрованим рівнем компетентності, і ми не сумніваємося, що наші друзі використовуватимуть танки Challenger 2 найефективніше в майбутніх боях, коли вони будуть боротися за свою Батьківщину", - повідомив лейтенант Джон Стоун, котрий керував навчальною місією.

У британському Міноборони додали, що ці танки дадуть Україні "поступову зміну можливостей" на полі бою за допомогою доступу до однієї найбільш сучасних та найбільш досконалих стрільб.

Танки Challenger 2 Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 січня прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосив про передачу Києву 14 танків Challenger 2. На той момент це була перша офіційна заява європейського політика щодо танків.

Натомість посол України в Лондоні Вадим Пристайко заявив, що Володимир Зеленський і Ріші Сунак під час своєї зустрічі в Британії домовилися про збільшення кількості наданих танків вдвічі.

Окрім 14 британських танків Challenger, Лондон пообіцяв надати Україні 20 бронетранспортерів Bulldog та 30 самохідних артилерійських установок AS-90.

Вас також можуть зацікавити новини: