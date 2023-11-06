При цьому інтенсивність обстрілів залишається нижче максимальної інтенсивності, що мала місце рік тому.

Українські військові, які виконують бойові завдання в Донецькій області України, заявили, що в останні тижні російська артилерія значно активізувалася.

Українські артилеристи розповіли агентству Reuters, що обстріли посилилися минулого місяця. При цьому інтенсивність обстрілів залишається нижче максимальної інтенсивності, що мала місце рік тому.

Інші українські військові, які перебувають на різних ділянках фронту, повідомили Reuters, що довгостроковою тенденцією є значне зниження кількості обстрілів з боку російської артилерії порівняно з періодом річної давності.

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Розвідувальна служба Південної Кореї заявила в середу, що Північна Корея з серпня поставила в Росію більше мільйона снарядів.

"Якщо це правда, то вони повинні були отримати досить велику кількість снарядів з (Північної) Кореї. Ми це, безумовно, бачимо", - сказав один із захисників.

Незважаючи на збільшення кількості снарядів, українські військові на передовій повідомляють, що лінія фронту залишається практично без змін.

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На Бахмутському напрямку російські війська змінюють свою тактику ведення бойових дій. Зміна тактики ворога полягає в зміні особового складу, яким він штурмує.

Російські окупанти змінили штурмову тактику на лінії фронту. Тепер вони працюють малими групами паралельно з дуже щільним артилерійським обстрілом. Ймовірно, людський ресурс вичерпаний, що і змусило шукати нові підходи.

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