Загалом протягом дня росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумщини.

Одну з громад Сумщини окупанти сьогодні потужно накрили артилерією з території РФ, внаслідок чого загинув підліток. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, інформуючи про ситуацію на прикордонні станом на 21:00.

"Великописарівська громада: з території РФ здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів). В результаті обстрілу загинув неповнолітній хлопець, 2007 р.н.", - інформують в ОВА.

За даними адміністрації, загалом протягом дня росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 12 вибухів. Обстрілів зазнали також Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська громади.

Відео дня

Зокрема по Середино-Будській громаді ворог бив з мінометів (4 вибухи), Білопільську громаду обстріляв зі ствольної артилерії (1 вибух), а на територію Краснопільської громади скинув 2 міни.

Ситуація в Українському прикордонні

Днями в район Брянська в Російській Федерації була доставлена нова партія модернізованих ракет до комплексів С-300 з метою атаки на українське прикордоння. Про це інформував Центр національного спротиву.

У Центрі зауважили, що про пересування цієї російської техніки стало відомо від "небайдужих місцевих", завдяки чому реалізції планів ворога можна зашкодити.

Сьогодні у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ інформував, що зокрема на Сумщині під обстрілами сьогодні були Нова Гута, Волфине та Пожня – населені пункти зазнали артилерійських та мінометних обстрілів.

Як відомо, прикордоння Сумщини перебуває під постійними обстрілами російських військ.

У липні Сумська ОВА закликала жителів 5-кілометрової прикордонної зони евакуюватися через постійні ворожі обстріли та загрозу вторгнення диверсантів. Зазначалось, що за 2 місяці від обстрілів окупантів на Сумщині загинув 41 мирний житель (в тому числі 1 дитина), 71 особа поранена. Також в цих районах практично знищена цивільна інфраструктура, не працюють лікарні і магазини.

Мешканців Сумщини попередили, що в разі подальшого посилення обстрілів зону евакуації можуть збільшити до 10 кілометрів від прикордоння.

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