За словами військового, зараз легше відбивати російські штурми.

Російські окупанти змінили штурмову тактику на лінії фронту. Тепер вони працюють малими групами паралельно з дуже щільним артилерійським обстрілом. Ймовірно, людський ресурс вичерпано, що й змусило шукати нові підходи.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів командир одного з підрозділів 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ із позивним "Малий". Військовий пояснив, що раніше наступальні дії окупантів ділилися на "м’ясні" штурми, коли людські хвилі не закінчувалися, і тактично продумані штурми, коли заходила одна-дві малі групи і захисникам доводилося з ними нормально "кусатися".

"Зараз вже немає таких величезних людських хвиль, вони припинилися. Може, особовий склад закінчився або змінили повністю тактику – почали берегти живу силу", – зазначив військовий.

Командир штурмовиків зізнався, що воювати стало трохи легше, тому що дії загарбників стали тактичними і більш передбаченими. За півтора року повномасштабної війни росіяни адаптуються та вдосконалюються до боїв.

"Почали використовувати досвід із попередніх військових конфліктів – сирійську, грузинську війну. Вони перепрацьовують це безпосередньо під наш регіон, нашу територію", – пояснив "Малий".

Війна в Україні - останні новини з фронту

Сили оборони України стійко тримають оборону в районі Авдіївки та закріплюються на нових рубежах біля Бахмута. Минулої доби відбулося понад 80 боєзіткнень.

Крім того, авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також підрозділи ракетних військ уразили один артилерійській засіб противника.

Вас також можуть зацікавити новини: