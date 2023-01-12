Також знищено було два кулеметних та два мінометних розрахунки ворога.

У Командуванні Сил спеціальних операцій Збройних сил України повідомили про успіхи наших захисників у районі Соледару. Понад 100 російських окупантів, які прийшли з війною, вирушили до пекла.

У повідомленні на сторінці Командування у Facebook повідомляється про роботу наших захисників. Також там розмістили відео з ударами по рашистах.

"Більше сотні росіян разом вирушили у пекло в районі Соледару. Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів ССО, артилеристів, ракетників", - зазначили у Командуванні.

Відео дня

Зауважується, що скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій.

"По ворогу було скеровано артилерію, також на одній з ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс "Точка-У". В результаті цих кількох ударів підтверджено знищення більше 100 окупантів, двох кулеметних розрахунків та двох мінометних", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Соледарі

Учора Зеленський заспокоїв украинців. Він зазначив, що ніяких "перемог" у росіян в Соледарі немає. За інформацією CNN, ЗСУ залишаються в Соледарі, ознак відступу немає.

11 сіічня офіцер ЗСУ повідомляв, що еліта армії РФ перекочувала з Бахмута на Соледар, штурм триває вже понад 10 днів. Місто штурмують малі штурмові загони, до яких входить від чотирьох до 15 бійців.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що російським окупаційним військам не вдасться оточити та захопити Соледар, де вже кілька днів точаться запеклі бої.

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