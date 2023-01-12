Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 23 авіаційних удари, а також росіяни здійснили 69 обстрілів з РСЗВ.

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів в районах 12 населених пунктів. Також стало відомо, куди саме цілили рашисти під час обстрілів.

У повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00 зазначається, що протягом минулої доби окупанти завдали чотири ракетних (по цивільних об'єктах міст Лиман та Часів Яр Донецької області) та 23 авіаційних удари.

Крім того, рашисти здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях. Небезпека авіаційних та ракетних ударів існує на всій території України.

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"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони двох населених пунктів Сумської області та семи - Харківської.

На Куп'янському напрямку ворог обстрілював райони 10 населених пунктів Харківської області та Стельмахівки - на Луганщині. На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Терни на Харківщині, а також сім населених пунктів Луганської області.

Згідно з повідомленням, на Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 16 населених пунктів Донецької області. На Авдіївському напрямку були обстріляні вісім населених пунктів на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар і Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони населеного пункту Вільне Поле на Донеччині, дев'яти населених пунктів Запорізької області та Марганець на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку обстрілів з РСЗВ та ствольної артилерії зазнали Дудчани, Степанівка, Антонівка та Херсон.

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