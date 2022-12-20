На кадрах видно принцип дії російських командирів.

Українські воїни розкрили тактику російського командування щодо відправлення у бій "гарматного м'яса" під Бахмутом Донецької області.

Відео, яке опублікував український журналіст Роман Бочкала, видно, як четверо окупантів несуть з поля бою "двохсотого" загарбника, а їм назустріч йдуть троє "мобіків", яких відправили замість вбитого.

"Кругообіг "чмобіків" у Бахмуті", - написав журналіст.

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Військовий за кадром зауважує, що тактики "кругообігу мобіків" російські командири користуються постійно на Бахмутському напрямку. За його словами, це тільки наглядна демонстрація тактики. Насправді її масштаби колосальні.

Бої за Бахмут: головні новини

Як повідомляв УНІАН, Зеленський зазначив, що місто Бахмут у Донецькій області українські захисники тримають, хоч російські окупанти роблять усе, щоб там не залишилось жодної цілої стіни.

Дещо раніше з'явились шокуючі кадри з Бахмута, де зараз ведуться тяжкі бої.

Вчора Зеленський заявив, що Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту, яка простягається на понад 1300 кілометрів.

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