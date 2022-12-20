Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, які прийшли на заміну втрачених армій окупантів.

Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту, яка простягається на понад 1300 кілометрів.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. За його словами, окупанти намагаються зламати Бахмут ще з травня.

"Але час іде, і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, які прийшли на заміну втрачених армій окупантів. Лише вдумайтеся в це: Росія вже втратила в Україні майже 99 тисяч своїх солдатів. Днями буде 100 тисяч втрат окупантів. Заради чого?" - Наголосив український президент.

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Він зазначив, що відповіді на це запитання ні в кого в Москві немає і не буде. Зеленський також відзначив мужність українських воїнів.

"Я дякую всім нашим бійцям, які героїчно тримають Бахмутський напрямок, Соледар, Авдіївку, Мар'їнку, Кремінський напрямок та весь Донбас – регіон, який до приходу Росії був одним із найсильніших в Україні і який Росія руйнує просто до випаленої землі... Навіть така жорстокість ворогу нічого не дасть", - підкреслив глава держави.

Бахмутський напрямок: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Зеленський зазначив, що місто Бахмут у Донецькій області українські захисники тримають, хоч російські окупанти роблять усе, щоб там не залишилось жодної цілої стіни.

Дещо раніше з'явились шокуючі кадри з Бахмута, де зараз ведуться тяжкі бої.

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