Про гуманізм можна говорити багато речей, але ми живемо з таким сусідом, який окрім сили нічого не розуміє, підсумував Зеленський.

Президент Володимир Зеленський пояснив, що Росія повинна розуміти наслідки своїх рішень, зокрема, якщо зважиться вдарити по Банковій.

Про це йшлося в інтерв’ю глави держави канадським каналам CTV та CBC.

Зеленський закликав світ донести це до вух російського військово-політичного керівництва.

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"Якщо меседж звучить, що буде удар по "центру прийняття рішення", то відповідь світу повинна бути наступна: якщо ти удариш по Банковій, то буде удар там, де ти знаходишся. По тому, хто дає завдання вбивати людей. Якщо ти так зробиш, ти повинен знати, що через секунду, вже не зважаючи на результати твого удару, буде удар по "центру прийняття рішень" в тебе", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що, "той, хто погрожує, повинен знати, це так само, як і будь-яка людина, яка вбиває на вулиці іншу людину, або грабує. Вона, перед тим як грабувати, знає, що за це вона сяде у тюрму".

Про гуманізм можна говорити багато речей, але ми живемо з таким сусідом, який окрім сили нічого не розуміє, підсумував Зеленський.

"А суспільство у РФ має знати: ви атакуєте інше суспільство, ваш президент вбиває цивільних громадян. Якщо ви не будете тиснути на свого президента, світ ізолюється від вас", - додав Зеленський.

Війна в Україні: головні новини

Вже кілька місяців триває контрнаступ ЗСУ на півдні та північному сході України. Зараз під окупацією Росії знаходиться всього 32 населених пункти на Харківщині. Разом з тим ЗСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області.

Загалом, за словами Володимира Зеленського, на сході та півдні України тривають активні бойові дії, ЗСУ зберігають ініціативу.

У зв'язку з військовими поразками Кремль погрожує підірвати дамбу Новокаховської ГЕС. Під загрозою затоплення, за словами українського президента, виявилося більше 80 населених пунктів включно з Херсоном.

У відповідь колаборанти вивозять на лівий берег Херсона свої сім'ї й "органи влади", окупанти змушують "евакуюватися" місцевих мешканців, прикриваючись ними як "щитом" для вивезення техніки та накраденого майна.

З 10 жовтня Росія почала здійснювати масовані ракетні удари за допомогою іранських БПЛА на об'єкти критичної інфраструктури українських міст. Сьогодні, 22 жовтня, РФ завдала нових ударів по енергетичній інфраструктурі України. Знеструмлено Кіровоградська, Рівненська, Хмельницька, Волинська області.

Щоб досягти яких-небудь локальних "перемог", російські війська продовжують безглузді штурми Бахмута і Соледара Донецької області.

На думку окремих експертів, у вересні 2022 року настала нова фаза російсько-української війни. Зараз противник намагається закріпитися на Запорізькому напрямку.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже понад 67 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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