Втрати ворожого війська наблизились до 67,5 тис. осіб / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу ліквідовано 400 окупантів і наразі втрати ворожого війська наблизились до 67,5 тис. осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 жовтня орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 67470 (+400 за минулу добу) осіб ліквідовано", - зазначено в повідомленні.

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Також знищено: танків ‒ 2584 (+5 за минулу добу), бойових броньованих машин ‒ 5284 (+18), артилерійських систем – 1667 (+14), РСЗВ – 374 (+1), гелікоптерів – 245 (+2), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20), крилатих ракет ‒ 350 (+21), автомобільної техніки та автоцистерн – 4039 (+18).

Крім того, за час повномасштабного вторгнення знищено 189 ворожих засобів ППО, 270 літаків, 16 кораблів, 148 одиниць спеціальної техніки.

Свіжа статистика втрат Росії в Україні 23 жовтня / інфографіка УНІАН

Зазначається, що дані втрат противника уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, за добу на південному напрямку ЗСУ знищили два ворожих гелікоптера, 47 рашистів, 2 танки, РСЗО "Град", протитанковий ракетний комплекс, 16 одиниць авто-бронетанкової техніки та чотири склади з боєприпасами окупантів. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад дві сотні вогневих завдань.

Раніше в Генштабі ЗСУ уточнили, що в Запорізькій області та на Херсонщині за попередні дні поранено близько 250 окупантів. Також у результаті ураження місця дислокації загарбників, знищено загалом 11 одиниць озброєння та військової техніки.

Війна в Україні - основне

Війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну, в тому числі з території Білорусі. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.

Через півроку Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, але Путін не відмовляється від первісного наміру окупувати всю територію України.

Тому 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть до 300 тисяч осіб.

23-27 вересня російські окупанти провели на захоплених частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України і приєднання до Росії у Донецькій і Луганській - про приєднання до Росії. 30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй засудила спробу анексії Росією частини Східної України в ході голосування 12 жовтня. "За" проголосували 143 країни, "проти" - 5, ще 35, включаючи Індію і Китай, "утрималися".

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