Минулої доби знищено не менше 5 танків ворога, 20 БПЛА, 2 літаки, 14 артилерійських систем, 18 бронемашин.

За добу ліквідовано 400 окупантів і наразі втрати ворожого війська наблизились до 67,5 тис. осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 жовтня орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 67470 (+400 за минулу добу) осіб ліквідовано", - зазначено в повідомленні.

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Також знищено: танків ‒ 2584 (+5 за минулу добу), бойових броньованих машин ‒ 5284 (+18), артилерійських систем – 1667 (+14), РСЗВ – 374 (+1), гелікоптерів – 245 (+2), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20), крилатих ракет ‒ 350 (+21), автомобільної техніки та автоцистерн – 4039 (+18).

Крім того, за час повномасштабного вторгнення знищено 189 ворожих засобів ППО, 270 літаків, 16 кораблів, 148 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що дані втрат противника уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, за добу на південному напрямку ЗСУ знищили два ворожих гелікоптера, 47 рашистів, 2 танки, РСЗО "Град", протитанковий ракетний комплекс, 16 одиниць авто-бронетанкової техніки та чотири склади з боєприпасами окупантів. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад дві сотні вогневих завдань.

Раніше в Генштабі ЗСУ уточнили, що в Запорізькій області та на Херсонщині за попередні дні поранено близько 250 окупантів. Також у результаті ураження місця дислокації загарбників, знищено загалом 11 одиниць озброєння та військової техніки.

Війна в Україні - основне

Війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну, в тому числі з території Білорусі. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.

Через півроку Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, але Путін не відмовляється від первісного наміру окупувати всю територію України.

Тому 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть до 300 тисяч осіб.

23-27 вересня російські окупанти провели на захоплених частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України і приєднання до Росії у Донецькій і Луганській - про приєднання до Росії. 30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй засудила спробу анексії Росією частини Східної України в ході голосування 12 жовтня. "За" проголосували 143 країни, "проти" - 5, ще 35, включаючи Індію і Китай, "утрималися".

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