Йдеться про Луганщину та Донеччину, а також Харківську область.

За добу українські військові відбили ворожі атаки в районах 20 населених пунктів у трьох областях.

"За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Кремінна Луганської області та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Роздолівка, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка і Вугледар Донецької області", - йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00.

Також минулої доби українські захисники та захисниці відбили ворожі атаки неподалік населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області.

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Ситуація на фронті: останні новини

Російські окупанти ведуть наступ на п'ятьох напрямках. Йдеться про Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Шахтарський напрямки.

Тим часом ЗСУ продовжують "мінусувати" окупантів та їхню техніку. За минулу добу авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також один - по позиції зенітно-ракетного комплексу. Сили ППО знищили шість ворожих безпілотників, а артилерія вдало відпрацювала по вогневій позиції російських С-300.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії в Україні з 24 лютого 2022 року попередньо складають 141 тисячу 260 осіб особового складу. Росіяни ведуть новий наступ, щоб продемонструвати хоч якісь успіхи до річниці вторгнення в Україну.

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