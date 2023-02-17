Загальні втрати супротивника тепер становлять понад 141 тис. осіб, зазначили у Генштабі ЗСУ.

В Україні за добу, 16 лютого, ліквідовані ще 800 російських загарбників, і після цього загальні втрати РФ в Україні перетнули нову "червону лінію".

Тепер втрати супротивника становлять 141260 загарбників, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook. За даними Генштабу також в нашій державі ліквідували, зокрема, два ворожих танки.

Крім того, знищені три ворожі бойові броньовані машини, 16 артсистем, реактивна система залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, безпілотник оперативно-тактичного рівня, 14 крилатих ракет, 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та дві одиниці спецтехніки.

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Запеклі бої вже не один місяць точаться на Донбасі, росіяни зазнають величезних втрат. Станом на 16 лютого втрати Росії в Україні становили приблизно 140 тис. 460 супротивників.

Вранці 17 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог продовжив зосереджувати основні зусилля на тому, щоб вести наступ на Бахмутському, Лиманському, Куп’янському, Шахтарському та Авдіївському та напрямках. За даними Генштабу, бої точилися біля понад 10 населених пунктів.

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