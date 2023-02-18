Йдеться про Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Шахтарський напрямки.

Російські окупанти ведуть наступ на п'ятьох напрямках.

"Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках", - йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00.

Водночас, у Генштабі зазначають, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань ворога не виявлено.

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Війна в Україні: актуальні новини

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії в Україні з 24 лютого 2022 року попередньо складають 141 тисячу 260 осіб особового складу. Тим часом росіяни ведуть новий наступ, щоб продемонструвати хоч якісь успіхи до річниці вторгнення в Україну.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк попереджав, що у річницю повномасштабного вторгнення росіяни здатні здійнити масований удар по Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що президенту Росії Володимиру Путіну на трагічну річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну надішлють "дуже чіткий сигнал" - що в цій війні він неодмінно програє.

Тим часом ЗСУ продовжують "мінусувати" окупантів та їхню техніку. За минулу добу авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також один - по позиції зенітно-ракетного комплексу. Сили ППО знищили шість ворожих безпілотників, а артилерія вдало відпрацювала по вогневій позиції російських С-300.

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