Російські окупанти ведуть наступ на п'ятьох напрямках.
"Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках", - йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00.
Водночас, у Генштабі зазначають, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань ворога не виявлено.
Війна в Україні: актуальні новини
Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії в Україні з 24 лютого 2022 року попередньо складають 141 тисячу 260 осіб особового складу. Тим часом росіяни ведуть новий наступ, щоб продемонструвати хоч якісь успіхи до річниці вторгнення в Україну.
Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк попереджав, що у річницю повномасштабного вторгнення росіяни здатні здійнити масований удар по Україні.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що президенту Росії Володимиру Путіну на трагічну річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну надішлють "дуже чіткий сигнал" - що в цій війні він неодмінно програє.
Тим часом ЗСУ продовжують "мінусувати" окупантів та їхню техніку. За минулу добу авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також один - по позиції зенітно-ракетного комплексу. Сили ППО знищили шість ворожих безпілотників, а артилерія вдало відпрацювала по вогневій позиції російських С-300.