Також українські військові вдарили по районах зосередження окупантів та позиціях ворожих ЗРК.

Минулої доби сили протиповітряної оборони збили шість безпілотників ворога.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також один - по позиції зенітно-ракетного комплексу", - йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00.

Крім того, сили протиповітряної оборони збили шість безпілотників противника. За попередньою інформацією, йдеться про п'ять БПЛА типу "Ланцет" та один - "Зала".

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 3 райони зосередження живої сили противника та позицію зенітно-ракетного комплексу С-300 на вогневій позиції", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними британської розвідки, загальні втрати російських військ в Україні від початку повномасштабного вторгнення зараз становлять до 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч - ліквідовані. При цьому серед "вагнерівців" втрати досягають близько 50% від загальної їхньої чисельності. У британському військовому відомстві зазначили, що російські втрати почали зростати прискореними темпами з вересня, коли в Росії провели так звану "часткову мобілізацію".

За підрахунками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, за рік Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків, а також сильно виснажила свої запаси крилатих ракет.

Речник об'єднаного прес-центру Сил оборони таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив, що реальні втрати російських окупаційних військ можуть бути значно вищими, ніж в офіційних джерелах. За його словами, до цього призводить в тому числі й неналежне ставлення росіян до своїх поранених. Також речник підтвердив інформацію про великі втрати росіян на напрямках Вугледара і Бахмута. Однак на його думку повноцінної атаки там зараз бути не може через значні втрати.

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