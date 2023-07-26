Один з врятованих захисників мав складне поранення.

У Нацгвардії України розповіли неймовірну історію порятунку поранених українських бійців з хорошим фіналом, що сталася на Запорізькому напрямку фронту.

Аеророзвідники бригади "Кара-Даг" за допомогою дронів виявили поранених побратимів і змогли врятувати їх – також за допомогою "пташки", йдеться в повідомленні НГУ.

"Аеророзвідники бригади Національної гвардії "Кара-Даг" виявили поранених побратимів із танкової бригади ЗСУ на Запорізькому напрямку та за допомогою дронів допомогли з водою, ліками, турнікетом та вказали правильний маршрут для евакуації.

Вдалося врятувати двох побратимів, які опинилися за кількасот метрів від позицій ворога, один із них із складним пораненням", – розповідають нацгвардійці.

В НГУ зауважили, що на той момент інші способи евакуації були неможливими.

Бригада Кара-Даг - що про неї відомо

Підрозділ Національної гвардії України – 15-та бригада оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади у рамках кампанії "Гвардія наступу" отримав назву "Кара-Даг" (на честь однойменної гори в Криму).

З перших днів повномасштабної війни особовий склад полку виконує бойові завдання та дає відсіч РФ, бійці бригади, зокрема, вели оборонні дії в населених пунктах: Мелітополь, Токмак, Кам’янське, Мала Токмачка. Передбачається, що підрозділ братиме участь у звільненні Криму від російських загарбників.

Цього місяця в МВС показали, як бійці "Кара-Даг" на південному напрямку спільно з іншими підрозділами сил оборони знищують окупантів та "прорубують" шлях через російські лінії оборони.

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