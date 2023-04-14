Також вдалось знизити смертність на етапі евакуації з поля бою.

Понад 80% поранених українських військових повертаються до служби після лікування.

Про це повідомив президент Національної Академії медичних наук Віталій Цимбалюк під час круглого столу "Інновації українських медиків у порятунку та реабілітації поранених військовослужбовців", пише Military Media Center.

"Завдяки об'єднанню зусиль військової та цивільної систем охорони здоров'я – єдиному медичному простору – на сьогоднішній день до 82% поранених та хворих військових повертаються до ладу", – заявив Цимбалюк.

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За словами президента Нацакадемії медичних наук, смертність на етапі евакуації з поля бою знизилася до 1,35%. Він розповів, що воїнів із пораненнями в серці за 6-8 годин можуть доставити до медичних закладів у Харкові, а за 12 годин – до Києва.

Медики на війні

Українські парамедики працюють в найгарячіших точках фронту. Вони витягають поранених захисників з самого пекла, ризикуючи власним життям. Нещодавно на війні в Україні загинув 45-річний британський парамедик Джонатан Шенкін.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що медичним силам ЗСУ вдалось суттєво знизити рівень летальності серед поранених військових.

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