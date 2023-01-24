Ліквідований окупант очолював відділ із взаємодії з козацтвом при чоловічому монастирі.

Українські воїни продовжують знищувати бойових попів з РФ. Цього разу вдалося "задвохсотити" ієромонаха Дамаскіна (в миру Денис Волін).

Як повідомив у Телеграм офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц", ліквідований Дамаскін очолював відділ із взаємодії з козацтвом при чоловічому монастирі.

"Черговий агент ФСБ ієромонах Дамаскін (Волін Денис) очолював відділ із взаємодії з козацтвом при чоловічому монастирі, керував пошуковим та козацьким загоном. Записався у бойові попи та був успішно демобілізований", - повідомив "Штірліц".

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Російські попи і війна в Україні

З початку повномасштабної війни в Україні російські попи яскраво демонструють суть Російської Федерації. Нещодавно в Білгородській області священник погрожував людям "набити пику кадилом" прямо під час похорону.

Часто скандали російських попів так чи інакше пов'язані з їх спробами виконувати пропагандистську роль в суспільстві. Зокрема, глава патріаршої комісії у справах сім'ї Димитрій Смирнов заявляв, що церква нібито освячує всі предмети в побуті людини, навіть ядерну зброю. Він назвав її "чудовим винаходом".

Своєю чергою священник в Іркутській області РФ здав свого парафіянина ФСБ за те, що той поставив у церкві свічку за Україну.

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